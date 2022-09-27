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Росіяни випустили майже 90 снарядів по Дніпропетровщині

Анастасія КалатурВівторок, 27 вересня 2022, 07:40
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

Уночі росіяни завдали ударів по Дніпропетровщині – попередньо людей не зачепило, але є руйнування.

Джерело: голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко

Деталі: Під вогонь з майже 90 снарядів потрапили 3 громади - Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська.

У Нікополі пошкоджено 15 приватних будинків, господарські споруди, автівки.

У Марганці понівечені 10 приватних осель, дитячо-юнацька спортивна школа, сквер, газогін та лінії електропередач. Один будинок загорівся, але пожежу вже загасили.

У Червоногригорівській громаді деталі обстрілів уточнюються.

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Теми: Дніпропетровська областьвійнаРосія
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