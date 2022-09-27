Россияне выпустили почти 90 снарядов по Днепропетровской области
Вторник, 27 сентября 2022, 07:40
Ночью россияне нанесли удары по Днепропетровщине - предварительно людей не задело, но есть разрушения.
Источник: председатель ОГА Днепропетровщины Валентин Резниченко
Детали: Под огонь из почти 90 снарядов попали 3 громады - Никопольская, Марганецкая и Червоногригорьевская.
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В Никополе повреждены 15 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили.
В Марганце изуродованы 10 частных домов, детско-юношеская спортивная школа, сквер, газопровод и линии электропередач. Один дом загорелся, но пожар уже потушили.
В Червоногригорьевской громаде детали обстрелов уточняются.
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