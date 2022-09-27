Россияне выпустили почти 90 снарядов по Днепропетровской области

Ночью россияне нанесли удары по Днепропетровщине - предварительно людей не задело, но есть разрушения.

Источник: председатель ОГА Днепропетровщины Валентин Резниченко

Детали: Под огонь из почти 90 снарядов попали 3 громады - Никопольская, Марганецкая и Червоногригорьевская.

В Никополе повреждены 15 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили.

В Марганце изуродованы 10 частных домов, детско-юношеская спортивная школа, сквер, газопровод и линии электропередач. Один дом загорелся, но пожар уже потушили.

В Червоногригорьевской громаде детали обстрелов уточняются.