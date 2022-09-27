Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне выпустили почти 90 снарядов по Днепропетровской области

Анастасия КалатурВторник, 27 сентября 2022, 07:40
Россияне выпустили почти 90 снарядов по Днепропетровской области
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

Ночью россияне нанесли удары по Днепропетровщине - предварительно людей не задело, но есть разрушения.

Источник: председатель ОГА Днепропетровщины Валентин Резниченко

Детали: Под огонь из почти 90 снарядов попали 3 громады - Никопольская, Марганецкая и Червоногригорьевская.

Реклама:

В Никополе повреждены 15 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили.

В Марганце изуродованы 10 частных домов, детско-юношеская спортивная школа, сквер, газопровод и линии электропередач. Один дом загорелся, но пожар уже потушили.

В Червоногригорьевской громаде детали обстрелов уточняются.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Днепропетровская областьвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

Все новости...
Днепропетровская область
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
Последние новости
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
Все новости...
Реклама: