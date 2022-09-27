У Грузії розслідували повідомлення про передачу РФ даних грузинів, що воюють в Україні

Служба держбезпеки Грузії заявляє, що особова справа колишнього військовослужбовця Міхеїла Камхадзе зберігається в недоторканому стані, жодних ознак вилучення документа або виготовлення його копій не зафіксовано.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Грузия Online.

Ідеться про поширений у російських ЗМІ в серпні ролик, на якому видно, що представники ЗС РФ на території українського міста Лисичанська тримають у руці особову справу Міхеїла Камхадзе.

За інформацією СДБ, Камхадзе був звільнений із Сил оборони Грузії 14 серпня 2016 року за віковим цензом, а його особова справа відповідно до закону була направлена до Військово-облікової, призовної та мобілізаційної служби Адміністрації Глданського району Тбілісі, за його місцем проживання.

Як вказує відомство, слідством було встановлено, що опублікована російськими ЗМІ особова справа військовослужбовця, знайденого в місті Лисичанську, не має зв'язку з особовою справою Міхеїла Камхадзе, яка зберігається у військовій частині Глданського району.

На думку СДБ, показані в сюжеті документи могли бути зібрані особисто Міхеїлом Камхадзе 2016 року, що він не заперечував під час опитування.

"У рамках розгляду матеріалів, поширених ЗМІ, встановлено, що більшість поширених документів не ідентичні документам, що становлять особову справу військовослужбовця, які зберігаються у військкоматі мобілізаційної служби, за винятком дипломів і довідок, які не є конфіденційними".

ВІДЕО ДНЯ

Як вказує СДБ, сам Камхадзе заявив, що копії зазначених документів зберігаються у нього вдома.

"Крім того, встановлено, що матеріали, поширені ЗМІ, містять деякі відомості, які ніколи не зафіксувалися в особовій справі військовослужбовця Міхеїла Камхадзе.

Зокрема, автобіографія Міхеїла Камхадзе, опублікована в ЗМІ, містить дані після звільнення співробітника, що підтверджує і сам Міхеїл Камхадзе. Він пояснює, що зазначену автобіографію він написав сам, після того як пішов із військової служби, що, зі свого боку, вкотре виключає зв'язок опублікованих матеріалів із документами, що зберігаються", - заявляє СГБ.

Крім того, СДБ зазначає, що жоден із документів, показаних в оприлюдненому відеоматеріалі, не містить державної таємниці.

"СДБ за проміжними результатами розслідування має підстави однозначно заявити, що зазначена кампанія є навмисною провокацією проти держави, що безпосередньо слугує спробі дискредитації як спецслужб Грузії, так і Міністерства оборони, - вказали у відомстві.

Міністерство оборони Грузії у серпні заперечило дані грузинського телеканалу "Мтаварі", який у своєму розслідуванні заявив, що відомство могло передати Росії дані про грузинів, які зараз воюють в Україні.