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В Грузии расследовали сообщение о передаче РФ данных грузин, воюющих в Украине

"Европейская правда"Вторник, 27 сентября 2022, 08:21

Служба госбезопасности Грузии заявляет, что личное дело бывшего военнослужащего Михеила Камхадзе хранится в неприкосновенном состоянии, никаких признаков изъятия документа или изготовления его копий не зафиксировано.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Грузия Online.

Речь идет о распространенном в российских СМИ в августе ролике, на котором видно, что представители ВС РФ на территории украинского города Лисичанска держат в руке личное дело Михеила Камхадзе.

По информации СГБ, Камхадзе был уволен из Сил обороны Грузии 14 августа 2016 года по возрастному цензу, а его личное дело в соответствии с законом было направлено в Военно-учетную, призывную и мобилизационную службу Администрации Глданского района Тбилиси, по его месту жительства.

Как указывает ведомство, следствием было установлено, что опубликованное российскими СМИ личное дело военнослужащего, найденного в городе Лисичанске, не имеет связи с личным делом Михеила Камхадзе, которое хранится в воинской части Глданского района.

По мнению СГБ, показанные в сюжете документы могли быть собраны лично Михеилом Камхадзе в 2016 году, что он не отрицал во время опроса.

"В рамках рассмотрения материалов, распространенных СМИ, установлено, что большинство распространенных документов не идентичны документам, составляющим личное дело военнослужащего, которые хранятся в военкомате мобилизационной службы, за исключением дипломов и справок, которые не являются конфиденциальными".

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Как указывает СГБ, сам Камхадзе заявил, что копии указанных документов хранятся у него дома.

"Кроме того, установлено, что материалы, распространенные СМИ, содержат некоторые сведения, которые никогда не зафиксировались в личном деле военнослужащего Михеила Камхадзе.

В частности, автобиография Михеила Камхадзе, опубликованная в СМИ, содержит данные после увольнения сотрудника, что подтверждает и сам Михеил Камхадзе. Он поясняет, что указанную автобиографию он написал сам, после того как ушел с военной службы, что, в свою очередь, в очередной раз исключает связь опубликованных материалов с хранящимися документами", - заявляет СГБ.

Кроме того, СГБ отмечает, что ни один из документов, показанных в обнародованном видеоматериале, не содержит государственной тайны.

"СГБ по промежуточным результатам расследования имеет основания однозначно заявить, что указанная кампания является умышленной провокацией против государства, что непосредственно служит попытке дискредитации как спецслужб Грузии, так и Министерства обороны, - указали в ведомстве.

Министерство обороны Грузии в августе опровергло данные грузинского телеканала "Мтавари", который в своем расследовании заявил, что ведомство могло передать России данные о грузинах, которые сейчас воюют в Украине.

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Темы: войнаУкраинаГрузияРосcия
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