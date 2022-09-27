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Росіяни вдарили по центру Миколаєва "Смерчем", били по Очакову

Олена РощінаВівторок, 27 вересня 2022, 08:45
Наслідки обстрілу Миколаєва 27 вересня, фото з Telegram Олександра Сєнкевича

Російські війська в ніч на 27 вересня вдарили по центру Миколаєва із реактивних систем залпового вогню, пошкоджено низку цивільних об’єктів у центрі міста: будинки, магазини, мережу водопроводу.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич

Пряма мова Кіма: "Сьогодні вночі в самий центр міста прилетіла невисокоточна ракета типу "Смерч". Це чистий терор мирного населення".

Деталі: Пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук опублікував відео наслідків нічних ударів окупантів по Миколаєву. 

Одна з ракет упала в парку.

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Перед цим він повідомив, що цієї ночі Миколаїв двічі зазнав масованих обстрілів – орієнтовно о 01:04 та 04:02. 

"Попередньо, з РСЗВ "Торнадо-С" ворог вдарив по різних районах міста. Наразі відомо про пошкодження низки цивільних об’єктів в центрі міста, зокрема житлових будинків, магазинів та мережі водопроводу", – написав Кім. 

Також внаслідок обстрілу сталося руйнування складського приміщення з подальшим горінням. 

За попередньою інформацією постраждалих немає.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич згодом показав наслідки обстрілу: пошкоджено щонайменше 8 багатоповерхівок, усі магазини на перших поверхах у цих будинках, пошкоджене приміщення міської виставкової зали.

Крім того, у Миколаївському районі з 01:30 ворог завдавав артилерійських ударів по аквазоні м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Вранці, о 07:15, у місті знову пролунав вибух. Детальна інформація з’ясовується.

О 04:04 зафіксовано ракетний обстріл с. Весняне Веснянської громади. Внаслідок чого частково зруйновано та пошкоджено житлові будинки, соціальну інфраструктуру, гаражі, автівки. Постраждалих немає.

Напередодні ракетою С-300 зруйновано зупинку громадського транспорту в одному з населених пунктів поблизу Миколаєва.

Баштанський район: Під постійним вогнем залишаються населені пункти, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади. Так, 26 вересня, о 12:40, було обстріляно околиці с. Мурахівка та о 18:20 околиці станції Березнегувате. Також о 13:05 та 18:50 вибухи лунали в смт Березнегувате і за його межами. Постраждалих та руйнувань немає.

У понеділок близько 14:00 й 16:00 та близько 04:00 ранку у вівторок були обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Тривають обстріли Широківської громади. У понеділок обстрілювали с. Широке та його околиці – пошкоджено два житлові будинки, також влучили по городах та дорогах. Крім того, опівночі були влучання в сільгосппідприємство за межами села.

Вдень і вночі обстрілювали с. Червона долина – влучили в раніше зруйновані будинки. Постраждалих немає.

За інформацією ОК "Південь", 26 вересня у Баштанському районі знищено ворожий безпілотний розвідник "Орлан-10".

УП, оновлено об 11:00

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Теми: МиколаївМиколаївська областьвійна
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