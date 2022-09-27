Россияне ударили по центру Николаева "Смерчем", били по Очакову

Российские войска в ночь на 27 сентября ударили по центру Николаева из реактивных систем залпового огня, поврежден ряд гражданских объектов в центре города: дома, магазины, сеть водопровода.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук, городской глава Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь Кима: "Сегодня ночью в самый центр города прилетела невысокоточная ракета типа Смерч. Это чистый террор мирного населения".

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Детали: Пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук опубликовал видео последствий ночных ударов оккупантов по Николаеву.

Одна из ракет упала в парке.

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Перед этим он сообщил, что этой ночью Николаев дважды подвергся массированным обстрелам – ориентировочно в 01:04 и 04:02.

"Предварительно, из РСЗО "Торнадо-С" враг ударил по разным районам города. Пока известно о повреждении ряда гражданских объектов в центре города, в частности жилых домов, магазинов и сети водопровода", – написал Ким.

Также в результате обстрела произошло разрушение складского помещения с последующим горением.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Мэр Николаева Александр Сенкевич позже показал последствия обстрела: повреждено по меньшей мере 8 многоэтажек, все магазины на первых этажах этих домов, повреждено помещение городского выставочного зала.

Кроме того, в Николаевском районе с 01:30 враг наносил артиллерийские удары по аквазоне г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет. Утром, в 07:15, в городе снова раздался взрыв. Подробная информация выясняется.

В 04:04 зафиксирован ракетный обстрел с. Весняное (Весеннее) Веснянсой общины. В результате чего частично разрушены и повреждены жилые дома, социальная инфраструктура, гаражи, автомобили. Пострадавших нет.

Накануне ракетой С-300 разрушена остановка общественного транспорта в одном из населенных пунктов вблизи Николаева.

Баштанский район: Под постоянным огнем остаются населённые пункты, находящиеся на линии разграничения Березнеговатской общины. Так, 26 сентября, в 12:40, были обстреляны окрестности с. Муравьевка и в 18:20 окрестности станции Березнеговатое. Также в 13:05 и 18:50 взрывы раздавались в пгт Березнеговатое и за его пределами. Пострадавших и разрушений нет.

В понедельник около 14:00 и 16:00 и около 04:00 утра во вторник были обстрелы окрестностей села Новоалександровка Ингульской общины. Пострадавших и разрушений нет.

Продолжаются обстрелы Широковской общины. В понедельник обстреливали с. Широкое и его окрестности – повреждены два жилых дома, также попали по огородам и дорогам. Кроме того, в полночь были попадания в сельхозпредприятие за пределами села.

Днем и ночью обстреливали с. Красная долина – попали в ранее разрушенные дома. Пострадавших нет.

По информации ОК "Юг", 26 сентября в Баштанском районе уничтожен вражеский беспилотный разведчик "Орлан-10".