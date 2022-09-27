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У Держдепі не бачать ознак того, що Китай планує підтримати РФ у війні проти України

"Європейська правда"Вівторок, 27 вересня 2022, 09:41
Нед Прайс, Getty Images

У Державному департаменті США заявили, що не бачать жодних ознак того, що Китай готується сприяти вторгненню РФ в Україну або допомагати Росії в обході санкцій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

"Ми вивчаємо кожну інформацію, яку отримуємо", - заявив речник Державного департаменту Нед Прайс.

"Ми поки що не бачимо нічого, що вказувало б на те, що КНР застосовує інший підхід, коли йдеться про допомогу у сфері безпеки, коли йдеться про зусилля, спрямовані на те, щоб систематично допомагати Росії уникати санкцій", - сказав він.

Прайс заявив, що США "продовжують спостерігати" за тим, що робить Китай щодо України, і сказав, що зауваження міністра закордонних справ Китаю Ван Ї свідчать про те, що Китай має "певне занепокоєння тим, що Росія робить в Україні".

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з Ваном Ї в п'ятницю в Організації Об'єднаних Націй і "підкреслив наслідки, якщо КНР надасть підтримку вторгненню Москви в суверенну державу", - йдеться в повідомленні Держдепартаменту за підсумками зустрічі.

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Теми: війнаРосіяКитайСША
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