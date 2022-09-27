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В Госдепе не видят признаков того, что Китай планирует поддержать РФ в войне против Украины

"Европейская правда"Вторник, 27 сентября 2022, 09:41
В Госдепе не видят признаков того, что Китай планирует поддержать РФ в войне против Украины
Нед Прайс, Getty Images

В Государственном департаменте США заявили, что не видят никаких признаков того, что Китай готовится способствовать вторжению РФ в Украину или помогать России в обходе санкций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

"Мы изучаем каждую информацию, которую получаем", - заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс.

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"Мы пока не видим ничего, что указывало бы на то, что КНР применяет другой подход, когда речь идет о помощи в сфере безопасности, когда речь идет об усилиях, направленных на то, чтобы систематически помогать России избегать санкций", - сказал он.

Прайс заявил, что США "продолжают наблюдать" за тем, что делает Китай в отношении Украины, и сказал, что замечания министра иностранных дел Китая Ван И свидетельствуют о том, что Китай имеет "определенное беспокойство тем, что Россия делает в Украине".

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Ваном И в пятницу в Организации Объединенных Наций и "подчеркнул последствия, если КНР окажет поддержку вторжению Москвы в суверенное государство", - говорится в сообщении Госдепартамента по итогам встречи. 

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Темы: войнаРосcияКитайСША
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