У німецькій опозиції поскаржилися на "соціальний туризм" з боку українців

Фрідріх Мерц, голова найбільшої опозиційної партії Німеччини "Християнсько-демократичний союз", звинуватив українських біженців у "соціальному туризмі".

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на RND, він сказав в ефірі Bild TV.

"Ми зараз спостерігаємо соціальний туризм з боку цих біженців: до Німеччини, назад в Україну, до Німеччини, назад в Україну", – сказав Мерц.

Підґрунтям для цього, на думку Мерца, стало те, що спочатку біженці з України мали право на допомогу відповідно до Закону про допомогу шукачам притулку, а з червня вони отримують базове забезпечення, тобто ті ж самі пільги, що й отримувачі допомоги за програмою Hartz IV (базова допомога для безробітних. – Ред.).

За його власними словами, Мерц очікує ще більших проблем з біженцями з Росії, "якщо федеральний уряд зробить те, що запропонувала міністерка внутрішніх справ, а саме, надасть практично всім особам, які відмовляються від мобілізації на військову службу в Росії, доступ до Федеративної Республіки Німеччина". ХДС виступає "категорично проти" таких кроків.

Глава МВС Ненсі Фезер заявила в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, що дезертири, яким загрожують суворі репресії, зазвичай отримують міжнародний захист у Німеччині.