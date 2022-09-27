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В немецкой оппозиции пожаловались на "социальный туризм" со стороны украинцев

"Европейская правда"Вторник, 27 сентября 2022, 10:43
В немецкой оппозиции пожаловались на социальный туризм со стороны украинцев
Фридрих Мерц, Getty Images

Фридрих Мерц, председатель крупнейшей оппозиционной партии Германии "Христианско-демократический союз", обвинил украинских беженцев в "социальном туризме".

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RND, он сказал в эфире Bild TV.

"Мы сейчас наблюдаем социальный туризм со стороны этих беженцев: в Германию, обратно в Украину, в Германию, обратно в Украину", - сказал Мерц.

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Основанием для этого по мнению Мерца, стало то, что сначала беженцы из Украины имели право на помощь в соответствии с Законом о помощи искателям убежища, а с июня они получают базовое обеспечение, то есть те же самые льготы, что и получатели помощи по программе Hartz IV (базовая помощь для безработных. - Ред.).

По его собственным словам, Мерц ожидает еще больших проблем с беженцами из России, "если федеральное правительство сделает то, что предложила министр внутренних дел, а именно предоставит практически всем лицам, которые отказываются от мобилизации на военную службу в России, доступ в Федеративную Республику Германия". ХДС выступает "категорически против" таких шагов.

Глава МВД Нэнси Фезер заявила в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, что дезертиры, которым грозят суровые репрессии, обычно получают международную защиту в Германии.

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Темы: ГерманияУкраинатуризм
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