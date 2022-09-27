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"Під кожною подушкою граната": на Харківщині окупанти мінували будинки і школи

Валентина РоманенкоВівторок, 27 вересня 2022, 10:51
фото НГУ

На деокупованих територіях півночі Харківщини триває розмінування, сапери Національної гвардії знешкодили більше тисячі одиниць вибухонебезпечних предметів: ворог мінував будинки та школи.

Джерело: Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії

Деталі: Інженерні розрахунки НГУ працюють на території Золочівського, Дергачівського та Харківського районів, які два тижні тому були звільнені від російських окупаційних військ.

Серед найбільш замінованих населених пунктів — Макарове, Турове, Дементіївка, Уди та Гоптівка.

 

Були знешкоджені такі вибухонебезпечні предмети, як касетні боєприпаси РСЗВ "Смерч" та "Ураган", артилерійські снаряди, постріли для гранатометів, ручні гранати, протипіхотні та протитанкові міни.

Зазначається, що наразі сапери зосередились на розмінуванні доріг, узбіч, житлових будинків, державних та громадських установ, шкіл та дитячих садків.

Окупанти широко застосовують різноманітні боєприпаси та способи мінування, зневажаючи положення Женевської конвенції (Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію).

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Так, за даними НГУ, у Козачій Лопані противник замінував цивільні житлові будинки та вулиці. Майже під кожною подушкою були знайдені закладені ручні гранати, зазначають гвардійці.

"Під час розмінування Макарівської школи загинув сапер. Вона була замінована повністю – двері, вікна, навчальні класи, дитячий майданчик", – пояснює командир групи розмінування нацгвардієць "Тротил".

Міни, нерозірвані снаряди та вибухові пристрої становлять небезпеку для мирних жителів, проте часто цивільні ігнорують попереджувальні знаки та підриваються, оскільки їдуть на свій страх та ризик через заміновану місцевість, ґрунтовими дорогами, лісами та лісосмугами.

Інженери Нацгвардії на звільнених прикордонних територіях працюють спільно з підрозділами ДСНС та Збройних сил. За словами самих саперів, один день активних бойових дій дорівнює місяцю розмінування.

 

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Теми: Харківська областьвійнаНацгвардія
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