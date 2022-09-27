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"Под каждой подушкой граната": на Харьковщине оккупанты минировали дома и школы

Валентина РоманенкоВторник, 27 сентября 2022, 10:51
Под каждой подушкой граната: на Харьковщине оккупанты минировали дома и школы
фото НГУ

На деоккупированных территориях севера Харьковщины продолжается разминирование, саперы Национальной гвардии обезвредили более тысячи единиц взрывоопасных предметов: враг минировал дома и школы.

Источник: Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии

Детали: Инженерные расчеты НГУ работают на территории Золочевского, Дергачевского и Харьковского районов, которые две недели назад были освобождены от российских оккупационных войск.

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Среди наиболее заминированных населенных пунктов - Макарово, Турово, Дементьевка, Уды и Гоптовка.

 

Были обезврежены такие взрывоопасные предметы, как кассетные боеприпасы РСЗО "Смерч" и "Ураган", артиллерийские снаряды, выстрелы для гранатометов, ручные гранаты, противопехотные и противотанковые мины.

Отмечается, что сейчас саперы сосредоточились на разминировании дорог, обочин, жилых домов, государственных и общественных учреждений, школ и детских садов.

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Оккупанты широко применяют различные боеприпасы и способы минирования, пренебрегая положениями Женевской конвенции (Конвенции о запрете или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие).

 

Так, по данным НГУ, в Казачьей Лопани противник заминировал гражданские жилые дома и улицы. Почти под каждой подушкой были найдены заложенные ручные гранаты, отмечают гвардейцы.

"Во время разминирования Макаровской школы погиб сапер. Она была заминирована полностью - двери, окна, учебные классы, детская площадка", - объясняет командир группы разминирования нацгвардеец "Тротил".

Мины, неразорвавшиеся снаряды и взрывные устройства представляют опасность для мирных жителей, однако часто гражданские игнорируют предупредительные знаки и подрываются, поскольку едут на свой страх и риск через заминированную местность, грунтовыми дорогами, лесами и лесополосами.

Инженеры Нацгвардии на освобожденных приграничных территориях работают совместно с подразделениями ГСЧС и Вооруженных сил. По словам самих саперов, один день активных боевых действий равен месяцу разминирования.

 

Темы: Харьковская областьвойнаНацгвардия
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