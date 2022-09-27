Захисники відбили атаки окупантів біля 7 населених пунктів на Луганщині – ОВА

За минулу добу Збройні сили відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам’янка, Первомайське на Луганщині, загарбники не припиняють масовано обстрілювати області.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: На Луганщині загарбники обстрілювали позиції наших бійців з усіх видів озброєння. Зокрема, уночі по позиціях захисників окупантами нанесено 12 артилерійських та 7 авіаударів.

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Ситуація по інших областях:

Одеська: По Одещині вночі ворог влаштував чергову атаку дронів-камікадзе. Всі три дрони-агресори знищені силами протиповітряної оборони.

Запорізька: сьогодні зранку ворог вчергове атакував Запоріжжя. Поцілив десятьма ракетами С300 в об’єкти інфраструктури обласного центру. На місцях уражень виникли пожежі, працюють рятувальники. Пошкоджена лінія електропередач. Профільні служби вже відновлюють мережу. Дані щодо наслідків уточнюються.

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За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Сумщина: сьогодні зранку по території Шалигинської громади росіяни били з мінометів — три "прильоти" та черги зі стрілецької зброї. Наслідки уточнюються. Вночі по Шалигинській громаді росіяни гатили із реактивних систем залпового вогню. Попередньо, — без постраждалих.

Дніпропетровщина: росіяни знову завдали ударів по Нікопольському району. Під вогонь потрапили Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Били з РСЗВ та важкої артилерії.

Попередньо, без загиблих та поранених.

У Нікополі пошкоджені 15 будинків, 6 господарських споруд та автівки. У Марганці пошкоджені 10 будинків, дитячо-юнацька спортивна школа, зона відпочинку, газогін та лінії електропередач. У Червоногригорівській громаді масштаби руйнацій уточнюються.

Харківщина: протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Чугуївського, Куп'янського, Харківського, Ізюмського та Лозівського районів області.

Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, гаражі та крамниці. В Чугуївському районі постраждало агропідприємство та м'ясокомбінат, в Куп'янському — навчальний заклад.

Внаслідок ракетного удару по м. Первомайський Лозівського району частково зруйновані 3 житлові будинки. Загинули 8 осіб, серед них — 15-річна дитина.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями від ворожих обстрілів госпіталізовано 5 людей. Усі вони мешканці Куп'янського району.

За минулу добу авіація ЗСУ завдала 28 ударів, підтверджено ураження понад 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів.

Ракетні війська і артилерія уразили 5 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 склади з боєприпасами, а також понад 10 окремих важливих цілей.

Донеччина: напередодні ввечері — удари по Краматорську та Слов'янську. Зруйновані та пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки. Четверо людей поранені.

Вночі — обстріл м.Красногорівка, пошкоджені будинки.

Обстріли Світлодарської МВА: с. Одрадівка, ст. Майорськ. Зв’язок відсутній у всіх населених пунктах.

Впродовж ночі — інтенсивні обстріли позицій поблизу Торецька. Вчергове пошкоджено лінію електропередач у м.Торецьк, в результаті частина міста без електрики. Проводяться ремонтні роботи.

Приблизно з 8:00 розпочалися обстріли в районі селищ Піски, Водяне, Невельське Очеретинської громади.

На Донеччині за добу — 3 загиблих, 13 поранених.

Миколаївщина: вночі місто Миколаїв двічі зазнав масованих обстрілів, попередньо з РСЗВ "Торнадо-С" ворог вдарив по різних районах міста. Наразі відомо про пошкодження низки цивільних об’єктів в центрі міста, зокрема житлових будинків, магазинів та мережі водопроводу. Також внаслідок обстрілу сталося руйнування складського приміщення з подальшим горінням. За попередньою інформацією, — постраждалих немає.

Вночі ворог завдавав артилерійських ударів по аквазоні м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Вранці у місті знову пролунав вибух. Детальна інформація з’ясовується.

Вночі також зафіксовано ракетний обстріл с. Весняне Веснянської громади, внаслідок чого частково зруйновано та пошкоджено житлові будинки, соціальну інфраструктуру, гаражі, автівки. Постраждалих немає.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади. Так, за минулу добу обстріляно околиці с. Мурахівка, околиці станції Березнегувате. Без постраждалих.

Вчора вдень та сьогодні зранку — обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Без постраждалих.

Також вчора та сьогодні зранку обстріляно с.Червона долина. Влучання в раніше зруйновані будинки. Постраждалих немає.

Херсонщина: ситуація залишається надзвичайно складною, тривають активні бойові дії. Окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти та вчиняти інші воєнні злочини, серед яких вбивства та викрадення цивільних. Вкотре було обстріляно Бериславський район. Найбільше постраждала Високопільська громада. Є руйнування цивільної інфраструктури та поранені місцеві.

За інформацією ОК "Південь" нашою авіацією нанесено 9 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 310 завдань. Зокрема уражено район зосередження ворожого озброєння та техніки на Бериславщині, посилено вогневий контроль Антонівського мосту, унеможливлено використання переправи в районі Нової Каховки.

Також в Бериславському районі ЗСУ приземлили ворожий БпЛА.