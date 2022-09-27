Защитники отбили атаки оккупантов возле 7 населенных пунктов на Луганщине - ОВА

За минувшие сутки Вооруженные силы отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Соледар, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Первомайское на Луганщине, захватчики не прекращают массированно обстреливать области.

Источник: отчеты ОВА

Детали: На Луганщине захватчики обстреливали позиции наших бойцов из всех видов вооружения. В частности, ночью по позициям защитников оккупантами нанесено 12 артиллерийских и 7 авиаударов.

Ситуация по другим областям:

Одесская: По Одесской области ночью враг устроил очередную атаку дронов-камикадзе. Все три дрона-агрессора уничтожены силами противовоздушной обороны.

Запорожская: сегодня утром враг в очередной раз атаковал Запорожье. Попал десятью ракетами С300 в объекты инфраструктуры областного центра. На местах поражений возникли пожары, работают спасатели. Повреждена линия электропередач. Профильные службы уже восстанавливают сеть. Данные о последствиях уточняются.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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Сумщина: сегодня утром по территории Шалыгинской общины россияне били из минометов - три "прилета" и очереди из стрелкового оружия. Последствия уточняются. Ночью по Шалыгинской общине россияне били из реактивных систем залпового огня. Предварительно без пострадавших.

Днепропетровщина: россияне снова нанесли удары по Никопольскому району. Под огонь попали Никопольская, Марганецкая и Червоногригорьевская общины. Били из РСЗО и тяжелой артиллерии.

Предварительно, без погибших и раненых.

В Никополе повреждены 15 домов, 6 хозяйственных построек и автомобили. В Марганце повреждены 10 домов, детско-юношеская спортивная школа, зона отдыха, газопровод и линии электропередач. В Червоногригорьевской общине масштабы разрушений уточняются.

Харьковщина: за прошедшие сутки враг массированно обстреливал населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского, Изюмского и Лозовского районов области.

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гаражи и магазины. В Чугуевском районе пострадало агропредприятие и мясокомбинат, в Купянском - учебное заведение.

В результате ракетного удара по г. Первомайский Лозовского района частично разрушены 3 жилых дома. Погибли 8 человек, среди них - 15-летний ребенок.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями от вражеских обстрелов госпитализированы 5 человек. Все они жители Купянского района.

За минувшие сутки авиация ВСУ нанесла 28 ударов, подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 7 позиций зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия поразили 5 пунктов управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 склада с боеприпасами, а также более 10 отдельных важных целей.

Донетчина: накануне вечером - удары по Краматорску и Славянску. Разрушены и повреждены частные дома и многоэтажки. Четыре человека ранены.

Ночью - обстрел г.Красногоровка, повреждены дома.

Обстрелы Светлодарской ГВА: с. Одрадовка, ст. Майорск. Связь отсутствует во всех населенных пунктах.

В течение ночи - интенсивные обстрелы позиций вблизи Торецка. В очередной раз повреждена линия электропередач в г. Торецк, в результате часть города без электричества. Проводятся ремонтные работы.

Примерно с 8:00 начались обстрелы в районе поселков Пески, Водяное, Невельское Очеретинской громады.

На Донетчине за сутки - 3 погибших, 13 раненых.

Николаевщина: ночью город Николаев дважды подвергся массированным обстрелам, предварительно из РСЗО "Торнадо-С" враг ударил по разным районам города. Известно о повреждении ряда гражданских объектов в центре города, в частности жилых домов, магазинов и сети водопровода. Также в результате обстрела произошло разрушение складского помещения с последующим горением. По предварительной информации, - пострадавших нет.

Ночью враг наносил артиллерийские удары по аквазоне г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет. Утром в городе снова прогремел взрыв. Подробная информация выясняется.

Ночью также зафиксирован ракетный обстрел с. Весняное Веснянской общины, в результате чего частично разрушены и повреждены жилые дома, социальная инфраструктура, гаражи, автомобили. Пострадавших нет.

Под постоянным огнем остаются населенные пункты, находящиеся на линии разграничения Березнеговатской громады. Так, за минувшие сутки обстреляны окраины с. Мураховка, окраины станции Березнеговатое. Без пострадавших.

Вчера днем и сегодня утром - обстрелы окрестностей села Новоалександровка Ингульской громады. Без пострадавших.

Также вчера и сегодня утром обстреляно с.Красная долина. Попадание в ранее разрушенные дома. Пострадавших нет.

Херсонщина: ситуация остается чрезвычайно сложной, продолжаются активные боевые действия. Оккупационные войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты и совершать другие военные преступления, среди которых убийства и похищения гражданских. В очередной раз был обстрелян Бериславский район. Больше всего пострадала Высокопольская община. Есть разрушения гражданской инфраструктуры и раненые местные.

По информации ОК "Юг" нашей авиацией нанесено 9 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 310 задач. В частности поражен район сосредоточения вражеского вооружения и техники на Бериславщине, усилен огневой контроль Антоновского моста, сделано невозможным использование переправы в районе Новой Каховки.

Также в Бериславском районе ВСУ приземлили вражеский БПЛА.