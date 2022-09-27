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"Апатія, деморалізація, ху*зація": окупанти Херсонщини мріють про поранення і вихід з війни

Валентина РоманенкоВівторок, 27 вересня 2022, 12:01

Російські окупанти на передовій мріють про поранення, як вихід - уникнути воювати в Україні.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Деталі: Військовослужбовець РФ на Херсонському напрямку обговорює новини про мобілізацію та сподівається отримати поранення, щоб зʼявилась нагода повернутись додому.

В оприлюдненій ГУР розмові загарбник на запитання про моральний стан відповідає: "апатія, деморалізація, ху*зація".

Окупант прогнозує, що якщо Росія в рамках оголошеної часткової мобілізації закидатиме на передову більше гарматного м'яса, то виплачувати кошти, в тому числі за поранення, не зможе.

Загарбник скаржиться на великі втрати  в своєму підрозділі: "від полку 50 людей залишилось".

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Жінка пропонує вихід: можливо, сісти (у в'язницю), але залишитись живим.

Врешті вона каже, що покладає надії лише на Бога і піде до церкви. На що окупант відповідає, що буде молитися лише на поранення, яке порятує його від війни.

Пряма мова загарбника: "Чё вы сразу боже то вспоминаете, бл*, От него толку – х*й да маленько нах*й. Поживем да увидим, как это все будет. Я буду молиться на ранение".

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Теми: розвідкавійнаХерсонська область
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