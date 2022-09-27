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"Апатия, деморализация, ху*зация": оккупанты Херсонщины мечтают о ранении и выходе из войны

Валентина РоманенкоВторник, 27 сентября 2022, 12:01
Апатия, деморализация, ху*зация: оккупанты Херсонщины мечтают о ранении и выходе из войны

Российские оккупанты на передовой мечтают о ранении, как выходе - избежать воевать в Украине.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Детали: Военнослужащий РФ на Херсонском направлении обсуждает новости о мобилизации и надеется получить ранение, чтобы появилась возможность вернуться домой.

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В обнародованном ГУР разговоре захватчик на вопрос о моральном состоянии отвечает: "апатия, деморализация, ху*зация".

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Оккупант прогнозирует, что если Россия в рамках объявленной частичной мобилизации будет забрасывать на передовую больше пушечного мяса, то выплачивать средства, в том числе за ранения, не сможет.

Захватчик жалуется на большие потери в своем подразделении: "от полка 50 человек осталось".

Женщина предлагает выход: возможно, сесть (в тюрьму), но остаться живым.

В конце концов она говорит, что возлагает надежды только на Бога и пойдет в церковь. На что оккупант отвечает, что будет молиться только на ранение, которое спасет его от войны.

Прямая речь захватчика: "Чё вы сразу боже то вспоминаете, бл*, От него толку – х*й да маленько нах*й. Поживем да увидим, как это все будет. Я буду молиться на ранение".

Темы: разведкавойнаХерсонская область
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