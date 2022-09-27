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У Німеччині підозрюють, що витоки газу на "Північних потоках" стали наслідком диверсії - ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 27 вересня 2022, 12:28
У Німеччині підозрюють, що витоки газу на Північних потоках стали наслідком диверсії - ЗМІ
Getty Images

У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій. 

Про це пише Tagesspiegel з посиланням на джерело у компетентних органах, що має доступ до інформації про розслідування. 

"Ми не можемо уявити версії, яка би не включала цілеспрямовану атаку. Все свідчить про те, що це не випадковість", - сказав співрозмовник. 

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Як повідомлялося, в ніч проти 26 вересня диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі. Крім того, витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" - у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від о. Борнхольм.

Данське енергетичне агентство звернулося до компанії Energinet, яка відповідає за загальну роботу данської електроенергетичної та газової системи, з проханням підвищити рівень готовності електроенергетичного та газового сектору Данії після витоків газу. Навколо зон витоків встановлені п'ятимильні заборонні зони для судноплавства.

Оскільки жоден з трубопроводів не був в експлуатації, жоден з інцидентів наразі не має значення для постачання газу до Європи

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Компанія-оператор "Північного потоку" Nord Stream AG назвала інциденти одночасно на трьох гілках газопроводу "безпрецедентними" та заявила, що не може оцінити терміни відновлення інфраструктури. 

Теми: НімеччинаПівнічний потік-2газаварія
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