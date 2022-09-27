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В Германии подозревают, что утечки газа на "Северных потоках" стали следствием диверсии – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 27 сентября 2022, 12:28
Getty Images

В Германии подозревают, что утечки газа на ветках российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море являются следствием умышленных действий. 

Об этом пишет Tagesspiegel со ссылкой на источник в компетентных органах, имеющий доступ к информации о расследовании. 

"Мы не можем представить версии, которая бы не включала целенаправленную атаку. Все свидетельствует о том, что это не случайность", - сказал собеседник. 

Как сообщалось, в ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе. Кроме того, утечка газа зафиксирована из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.

Датское энергетическое агентство обратилось к компании Energinet, которая отвечает за общую работу датской электроэнергетической и газовой системы, с просьбой повысить уровень готовности электроэнергетического и газового сектора Дании после утечек газа. Вокруг зон утечек установлены пятимильные запретные зоны для судоходства.

Компания-оператор "Северного потока" Nord Stream AG назвала инциденты одновременно на трех ветках газопровода "беспрецедентными" и заявила, что не может оценить сроки восстановления инфраструктуры. 

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Темы: ГерманияСеверный поток-2газавария
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