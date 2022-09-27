СБУ: Затримали російського агента, який "наводив" удари дронів-камікадзе на Одещині

Служба безпеки України заявляє, що викрила жителя міста Рені в Одеській області, який розвідував для Росії місця дислокації та переміщення Сил оборони України на півдні регіону.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними Спецслужби, зрадником є мешканець міста Рені, якого завербували спецслужби РФ після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору агресорів він потрапив через свої прокремлівські погляди, які активно афішував серед оточення.

Слідство встановило, що зловмисник збирав інформацію про місця базування підрозділів оборони ЗСУ, силових і правоохоронних структур, кількість особового складу та військової техніки.

Крім цього, він встановлював точні координати блокпостів та об’єктів критичної інфраструктури, особливо у сфері тепло- та енергопостачання.

У разі отримання розвідданих ворог планував їх використати для підготовки диверсій і здійснення повітряних ударів, у тому числі крилатими ракетами і дронами-камікадзе.

Для виконання ворожих завдань російський агент приховано спостерігав за об’єктами та маршрутами руху підрозділів ЗСУ та Національної гвардії, здійснюючи їх фотофіксацію.

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Отримані відомості передавав окупантам через анонімний Телеграм-канал у вигляді фотозвіту та позначок на електронній карті з детальним описом спостережень.

У результаті спецоперації співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі закритих відомостей до РФ.

У затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами прихованого листування з російським куратором.

Наразі слідчі СБУ повідомили поплічнику країни-агресора про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття зрадника проводили співробітники СБУ Одеської області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.