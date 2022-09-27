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СБУ: Задержали российского агента, который "наводил" удары дронов-камикадзе в Одесской области

Елена РощинаВторник, 27 сентября 2022, 12:26
СБУ: Задержали российского агента, который наводил удары дронов-камикадзе в Одесской области
Задержание агента РФ родом из Рени, фото СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что разоблачила жителя Рени в Одесской области, который разведывал для России места дислокации и перемещения Сил обороны Украины на юге региона.

Источник: СБУ

Детали: По данным Спецслужбы, предателем является житель города Рени, которого завербовали спецслужбы РФ после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения агрессоров он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые активно афишировал в окружении.

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Следствие установило, что злоумышленник собирал информацию о местах базирования подразделений обороны ВСУ, силовых и правоохранительных структур, количестве личного состава и военной техники.

Кроме того, он устанавливал точные координаты блокпостов и объектов критической инфраструктуры, особенно в сфере тепло- и энергоснабжения.

В случае получения разведданных враг планировал использовать их для подготовки диверсий и осуществления воздушных ударов, в том числе крылатыми ракетами и дронами-камикадзе.

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Для выполнения враждебных задач российский агент скрыто наблюдал за объектами и маршрутами движения подразделений ВСУ и Национальной гвардии, осуществляя их фотофиксацию.

Полученные сведения передавал оккупантам через анонимный телеграмм-канал в виде фотоотчета и меток на электронной карте с подробным описанием наблюдений.

 
 

В результате спецоперации сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке передачи закрытых сведений в РФ.

У задержанного правоохранители обнаружили мобильный телефон с доказательствами скрытой переписки с российским куратором.

 

Следователи СБУ сообщили пособнику страны-агрессора о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению предателя проводили сотрудники СБУ Одесской области при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.

Темы: Одесская областьколлаборационизмвойнаСБУ
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