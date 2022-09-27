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ППО збила російський безпілотник-шпигун над Херсонщиною

Валентина РоманенкоВівторок, 27 вересня 2022, 12:32
БПЛА «Орлан-10» ілюстративне фото: SavunmaSanayiST.com

У вівторок в небі над Херсонщиною протиповітряна оборона знищила ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня, ймовірно "Орлан-10".

Джерело: служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"

Дослівно: "27 вересня близько 11.00 години в Херсонському районі при спробі проведення повітряної розвідки та наведення вогню, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, ймовірно "Орлан-10"".

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Теми: Херсонська областьвійнаПовітряні сили ЗСУ
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