ППО збила російський безпілотник-шпигун над Херсонщиною

У вівторок в небі над Херсонщиною протиповітряна оборона знищила ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня, ймовірно "Орлан-10".

Джерело: служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"

Дослівно: "27 вересня близько 11.00 години в Херсонському районі при спробі проведення повітряної розвідки та наведення вогню, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, ймовірно "Орлан-10"".