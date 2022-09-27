ПВО сбила российский беспилотник-шпион над Херсонщиной
Вторник, 27 сентября 2022, 12:32
Во вторник в небе над Херсонщиной противовоздушная оборона уничтожила вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня, вероятно "Орлан-10".
Источник: служба связей с общественностью воздушного командования "Юг"
Дословно: "27 сентября около 11.00 часов в Херсонском районе при попытке проведения воздушной разведки и наведения огня, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован российский беспилотник оперативно-тактического уровня, вероятно "Орлан-10"".
ВИДЕО ДНЯ