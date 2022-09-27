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У Німеччині обшукують супер'яхту російського олігарха Усманова

"Європейська правда"Вівторок, 27 вересня 2022, 13:24

Німецькі правоохоронці провели обшук на одній з найбільших мегаяхт у світі "Dilbar", яка належить російському олігарху Алішеру Усманову.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, у вівторок офіцери спеціальної комісії "Україна", що складається зі слідчих кримінальної поліції та податкових слідчих із землі Північний Рейн-Вестфалія, обшукують розкішну яхту.

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Яхта "Dilbar"

Прокуратура у Франкфурті-на-Майні заявила, що до обшуку залучені 60 правоохоронців.

Метою рейду є пошук додаткових доказів у провадженні проти Усманова за підозрою в порушенні закону про зовнішню торгівлю, відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків. Минулого тижня слідчі вже провели обшуки на віллах Усманова на озері Тегернзеє та вилучили документи.

"Той факт, що влада вживає кримінальних дій проти мультимільярдера, на якого накладено санкції ЄС, також пов’язаний з тим, що німецьке законодавство про санкції все ще виявляється абсолютно непридатним на практиці. Кримінальне податкове законодавство є своєрідною допоміжною структурою, щоб заарештувати активи хоча б одного олігарха в Німеччині", - зазначає видання.

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Співробітники спеціальної комісії припускають, що зможуть довести, що Усманов проживає в Німеччині і тому також зобов'язаний платити податки. Відповідно до цього, з 2014 року він ухилився від сплати податків у Німеччині на суму щонайменше 555 мільйонів євро.

Яхта "Dilbar" кілька місяців перебувала у сухому доку на верфі Lürssen у Гамбурзі, де проходила технічне обслуговування, коли Росія вторглася в Україну. Тоді влада не дозволила судну покинути води Німеччини через санкції проти Усманова.

Лише нещодавно "Dilbar" перевели до Бремена. Яхта підпадає під заборону на розпорядження і тому "більше не може бути продана, орендована або обтяжена", пояснив речник Федерального управління кримінальної поліції.

Яхта коштує близько 600 мільйонів доларів і названа на честь матері Усманова. За документами яхта належить компанії Navis Marine Limited, зареєстрованій на Кайманах, яка, у свою чергу, належить компанії Almenor Holdings Limited на Кіпрі.

Нещодавно повідомлялося, що із санкційного списку ЄС зникли прізвища сестри Усманова та ще кількох осіб. 

Теми: РосіяНімеччинаобшукиолігархи
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