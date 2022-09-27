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В Германии обыскивают суперъяхту российского олигарха Усманова

"Европейская правда"Вторник, 27 сентября 2022, 13:24

Немецкие правоохранители провели обыск на одной из крупнейших мегаяхт в мире Dilbar, которая принадлежит российскому олигарху Алишеру Усманову.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, во вторник офицеры специальной комиссии "Украина", состоящей из следователей уголовной полиции и налоговых следователей из земли Северный Рейн-Вестфалия, обыскивают роскошную яхту.

 
Яхта Dilbar

Прокуратура во Франкфурте-на-Майне заявила, что к обыску привлечены 60 правоохранителей.

Цель рейда - поиск дополнительных доказательств в производстве против Усманова по подозрению в нарушении закона о внешней торговле, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. На прошлой неделе следователи уже провели обыски на виллах Усманова на озере Тегернзее и изъяли документы.

"Тот факт, что власти предпринимают уголовные действия против мультимиллиардера, на которого наложены санкции ЕС, также связан с тем, что немецкое законодательство о санкциях все еще оказывается абсолютно непригодным на практике. Уголовное налоговое законодательство является своеобразной вспомогательной структурой, чтобы арестовать активы хотя бы одного олигарха в Германии", - отмечает издание.

Сотрудники специальной комиссии предполагают, что смогут доказать, что Усманов проживает в Германии и поэтому также обязан платить налоги. Согласно этому, с 2014 года он уклонился от уплаты налогов в Германии на сумму не менее 555 миллионов евро.

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Яхта Dilbar несколько месяцев находилась в сухом доке на верфи Lürssen в Гамбурге, где проходила техническое обслуживание, когда Россия вторглась в Украину. Тогда власти не позволили судну покинуть воды Германии из-за санкций против Усманова.

Лишь недавно Dilbar перевели в Бремен. Яхта подпадает под запрет на распоряжение и поэтому "больше не может быть продана, арендована или обременена", пояснил представитель Федерального управления уголовной полиции.

Яхта стоит около 600 миллионов долларов и названа в честь матери Усманова. По документам яхта принадлежит компании Navis Marine Limited, зарегистрированной на Кайманах, которая, в свою очередь, принадлежит компании Almenor Holdings Limited на Кипре.

Недавно сообщалось, что из санкционного списка ЕС исчезли фамилии сестры Усманова и еще нескольких человек. 

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Темы: РосcияГерманияобыскиолигархи
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