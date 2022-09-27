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Росіянин переплив на SUP-борді до Естонії, втікаючи від мобілізації

"Європейська правда"Вівторок, 27 вересня 2022, 13:27

Прикордонники Естонії затримали 38-річного громадянина РФ, який незаконно перетнув кордон через оголошену в Росії мобілізацію.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Громадянина РФ затримали зранку 26 вересня. Він незаконно перетнув естонський кордон у гирлі річки Нарва. Чоловіка, який здійснив свій вчинок через оголошену в Росії мобілізацію, відправили назад того ж дня.

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Прикордонники з'ясували, що незаконний перетин кордону на SUP-дошці стався в гирлі річки десь після першої години ночі, а потім одразу розпочали розшук.

Задіяли кілька додаткових патрулів, собачий патруль, територію було оточено. Близько 4:30 чоловіка було затримано на одній з автобусних зупинок. Чоловіка доставили до Нарвського прикордонного пункту для процесуальних дій, йому виписали штраф у рамках адміністративного провадження і відправили назад до Росії.

"У даному випадку це був незаконний перехід кордону, який був скоєний через страх перед оголошеною в сусідній країні мобілізацією", - сказав керівник служби прикордонного та міграційного нагляду Еерік Пургел.

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Він додав, що зараз помітного зростання міграційного тиску не спостерігається, але Естонія до такого розвитку подій готова.

Нагадаємо, в Естонії засудили до умовного позбавлення волі 26-річного чоловіка, який у серпні осквернив у Таллінні державний прапор України.

Теми: мобілізаціяРосіяЕстоніякордон
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