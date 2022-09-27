Россиянин переплыл на SUP-борде в Эстонию, убегая от мобилизации

Пограничники Эстонии задержали 38-летнего гражданина РФ, который незаконно пересек границу из-за объявленной в России мобилизации.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Гражданина РФ задержали утром 26 сентября. Он незаконно пересек эстонскую границу в устье реки Нарва. Мужчину, который совершил свой поступок из-за объявленной в России мобилизации, отправили обратно в тот же день.

Пограничники выяснили, что незаконное пересечение границы на SUP-доcке произошло в устье реки где-то после часа ночи, а затем сразу начали розыск.

Задействовали несколько дополнительных патрулей, собачий патруль, территория была оцеплена. Около 4:30 мужчина был задержан на одной из автобусных остановок. Мужчину доставили в Нарвский пограничный пункт для процессуальных действий, ему выписали штраф в рамках административного производства и отправили обратно в Россию.

"В данном случае это был незаконный переход границы, который был совершен из-за страха перед объявленной в соседней стране мобилизацией", - сказал руководитель службы пограничного и миграционного надзора Эрик Пургел.

Он добавил, что сейчас заметного роста миграционного давления не наблюдается, но Эстония к такому развитию событий готова.

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