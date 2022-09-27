З собою паспорт і речі: у Маріуполі чоловіків викликають до військомату

Чоловіки окупованого Росією Маріуполя почали отримувати повідомлення про те, що 29 вересня їм потрібно прийти до військкомату з паспортом та особистими речами.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram, мер Маріуполя Вадим Бойченко на брифінгу в медіаценті Україна

Дослівно міськрада: "Маріупольцям надходять повідомлення з проханням з’явитися до військомату. Рішення окупанти обґрунтовують тим, що Маріуполь входитиме до складу РФ згідно з результатами псевдореферендума, який проведений для галочки".



Деталі: Міськрада оприлюднила фото з телефона з повідомленням російською мово: "В связи со вступлением в силу указа В. Путина "О частичной мобилизации граждан в Российской Федерации" 29.09 просим явиться в военкомат по месту прописки. При себе иметь паспорт и личные вещи".

У міськраді повідомили, що прихована мобілізація тривала у місті давно. Зокрема, маріупольцям приходили смс, де їм пропонували працювати у так званій "державній воєнізованій службі". Але після фейкового референдуму мобілізувати чоловіків будуть відкрито.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що росіяни в окупованому місті можуть призвати більше 10 тисяч чоловіків.

Він закликав чоловіків будь-яким чином виїхати з окупованого міста, щоб уникнути примусової мобілізації і не ризикувати життям.