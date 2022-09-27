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С собой паспорт и вещи: в Мариуполе мужчин вызывают в военкомат

Ирина БалачукВторник, 27 сентября 2022, 14:23
Фото из Telegram Мариупольского горсовета

Мужчины оккупированного Россией Мариуполя начали получать сообщения о том, что 29 сентября им нужно прийти в военкомат с паспортом и личными вещами.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram, мэр Мариуполя Вадим Бойченко на брифинге в медиацентре Украина

Дословно горсовет: "Мариупольцам поступают сообщения с просьбой явиться в военкомат. Решение оккупанты обосновывают тем, что Мариуполь будет входить в состав РФ согласно результатам псевдореферендума, который проведен для галочки".

Детали: Горсовет обнародовал фото с телефона с сообщением на русском языке: "В связи со вступлением в силу указа В. Путина "О частичной мобилизации граждан в Российской Федерации" 29.09 просим явиться в военкомат по месту прописки. При себе иметь паспорт и личные вещи".

В горсовете сообщили, что скрытая мобилизация проходит в городе давно. В частности, мариупольцам приходили смс, где им предлагали работать в так называемой "государственной военизированной службе". Но после фейкового референдума мобилизовать мужчин будут открыто.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что россияне в оккупированном городе могут призвать более 10 тысяч мужчин.

Он призвал мужчин любым образом выехать из оккупированного города, чтобы избежать принудительной мобилизации и не рисковать жизнью.

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Темы: Мариупольоккупациямобилизация
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