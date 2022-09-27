Лише 20% жителів окупованого Маріуполя брали участь у "референдумі" – мер

В окупованому Маріуполі наразі проживає близько 100 тисяч людей, і лише кожен п’ятий житель, який залишився у місті, проголосував на псевдореферендумі окупантів.

Джерело: міський голова Маріуполя Вадим Бойченко на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 27 вересня

Пряма мова: "В Маріуполі до війни була 541 тисяча людей, сьогодні там тримають більше 100 тисяч населення. Чи можемо ми сьогодні говорити про більшість людей? Більшість маріупольців перебуває на підконтрольній Україні – більше 200 тисяч людей. Це не можна назвати референдумом, це соціологічне опитування.

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Невеличка кількість людей, яка має ставити "галочки", бо до кожної оселі приходить людина з автоматом і просить. Люди йдуть на це вимушено. Це 20% від тих 100 тисяч, яких вони примусово утримують в Маріуполі. Це може бути інструментом демократії?"

Деталі: Бойченко наголосив, що окупанти "зачиняють Маріуполь", зокрема для проведення примусової мобілізації. За його словами, РФ має можливість мобілізувати понад 10 тисяч чоловіків Маріуполя. Мер закликав жителів окупованого міста намагатися якнайшвидше виїхати.