Только 20% жителей оккупированого Мариуполя участвовали в "референдуме" – мэр

В оккупированном Мариуполе сейчас проживает около 100 тысяч человек, и только каждый пятый житель, который остался в городе, проголосовал на псевдореферендуме оккупантов.

Источник: городской голова Мариуполя Вадим Бойченко на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ" 27 сентября

Прямая речь: "В Мариуполе до войны была 541 тысяча человек, сегодня там держат более 100 тысяч населения. Можем ли мы сегодня говорить о большинстве людей? Большинство мариупольцев находится на подконтрольной Украине территории – более 200 тысяч человек. Это нельзя назвать референдумом, это социологический опрос.

Небольшое количество людей, которое должно ставить "галочки", потому что в каждый дом приходит человек с автоматом и просит. Люди идут на это вынужденно. Это 20% от тех 100 тысяч, которых они принудительно удерживают в Мариуполе. Это может быть инструментом демократии?"

Детали: Бойченко отметил, что оккупанты "закрывают Мариуполь", в частности для проведения принудительной мобилизации. По его словам, РФ имеет возможность мобилизовать более 10 тысяч мужчин Мариуполя. Мэр призвал жителей оккупированного города пытаться как можно быстрее уехать.