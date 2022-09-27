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Глава МЗС Литви: Росіяни можуть скинути Путіна

"Європейська правда"Вівторок, 27 вересня 2022, 15:05

Міністр закордонних справ Литви вірить, що росіяни можуть позбутися режиму Путіна, якщо наважаться спробувати. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.

"Литовці скинули радянський режим, українці позбулися Януковича, іранські жінки повстали проти брутальності режиму в Ірані, і росіяни можуть скинути Путіна. Не варто недооцінювати силу свободи", - написав Габріелюс Ландсбергіс.

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Нещодавно він назвав "втечею від відповідальності" масовий виїзд з Росії чоловіків, які намагаються уникнути мобілізації, наголошуючи, що вони мали би повстати проти режиму.

Литовська прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте заявила, що Литва та інші країни не зобов'язані рятувати громадян Росії від мобілізації, і було б недоцільно приймати з гуманітарних міркувань росіян, які нещодавно підтримували війну.

Нагадаємо, Латвія, Естонія, Польща і Чехія вже заявили, що не видаватимуть гуманітарні візи росіянам, які хочуть ухилитися від мобілізації.

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Водночас Німеччина хоче протягом наступних кількох тижнів досягти спільної лінії на європейському рівні щодо роботи з росіянами, які відмовляються від військової служби "з міркувань совісті".

Теми: ПутінРосіязвільненняЛитва
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