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Глава МИД Литвы: Россияне могут свергнуть Путина

"Европейская правда"Вторник, 27 сентября 2022, 15:05

Министр иностранных дел Литвы верит, что россияне могут избавиться от режима Путина, если решатся попробовать. 

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter.

"Литовцы свергли советский режим, украинцы избавились от Януковича, иранские женщины восстали против грубости режима в Иране, и россияне могут сбросить Путина. Не стоит недооценивать силу свободы", - написал Габриелюс Ландсбергис.

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Недавно он назвал "бегством от ответственности" массовый выезд из России мужчин, которые пытаются избежать мобилизации, подчеркивая, что они должны были бы восстать против режима.

Литовская премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что Литва и другие страны не обязаны спасать граждан России от мобилизации, и было бы нецелесообразно принимать по гуманитарным соображениям россиян, которые недавно поддерживали войну.

Напомним, Латвия, Эстония, Польша и Чехия уже заявили, что не будут выдавать гуманитарные визы россиянам, которые хотят уклониться от мобилизации.

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В то же время Германия хочет в течение следующих нескольких недель достичь общей линии на европейском уровне по работе с россиянами, которые отказываются от военной службы "по соображениям совести".

Темы: ПутинРосcияувольнениеЛитва
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