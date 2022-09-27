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Зеленський звільнив послів у Нідерландах та Швейцарії

"Європейська правда"Вівторок, 27 вересня 2022, 14:45

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади послів у Нідерландах та Швейцарії, а також призначив посла у Ватикані послом при Мальтійському ордені за сумісництвом.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні укази опублікували 27 вересня.

Артема Рибченка звільняють з посади посла у Швейцарії та посла у Ліхтенштейні за сумісництвом. 

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Максима Кононенка звільняють з посади посла у Нідерландах, а також постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї, яку він обіймав за сумісництвом.

Ще в одному указі йдеться про призначення Андрія Юраша, який є послом у Ватикані, послом України при Мальтійському ордені (Суверенному військовому Ордені Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти) за сумісництвом.

Про те, як та чому відбувається дипломатична ротація, читайте в статті "Чому Зеленський звільняє ефективних послів України?"

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Теми: ЗеленськийНідерландиШвейцаріядипломатичні відносини
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