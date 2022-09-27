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Зеленский уволил послов в Нидерландах и Швейцарии

"Европейская правда"Вторник, 27 сентября 2022, 14:45

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности послов в Нидерландах и Швейцарии, а также назначил посла в Ватикане послом при Мальтийском ордене по совместительству.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие указы опубликовали 27 сентября.

Артема Рыбченко увольняют с должности посла в Швейцарии и посла в Лихтенштейне по совместительству. 

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Максима Кононенко увольняют с должности посла в Нидерландах, а также постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия, которую он занимал по совместительству.

Еще в одном указе говорится о назначении Андрея Юраша, который является послом в Ватикане, послом Украины при Мальтийском ордене (Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты) по совместительству.

О том, как и почему происходит дипломатическая ротация, читайте в статье "Почему Зеленский увольняет эффективных послов Украины?"

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Темы: ЗеленскийНидерландыШвейцариядипломатические отношения
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