Українська правда разом з патронатною службою "Азову" оголошує збір на реабілітацію військових
Вітаємо, друзі!
Українська правда разом з патронатною службою "АЗОВу" оголосила збір на реабілітацію військових, які повернулися з полону.
Зараз триває обстеження, попереду — тривале лікування та відновлення, щоб повернути людей до звичного життя. Багато що візьме на себе держава, але не все в її силах.
Деяким із них потрібні, наприклад, складні операції з реконструкції.
Ми збираємо 5 000 000 гривень.
Серед всіх хто задонатить від 100 гривень ми розіграємо:
- Дві картини художниці Ліберті з героями "Азовсталі"
- Декоративний предмет — раритетні чавунні дверцята від грубки із заводським клеймом "Азовсталь"
- Футболку Олександра Зінченка з автографом
- Футболку Андрія Ярмоленка з автографами національної збірної
- Набір марок "Пес Патрон"
- Кримський коньяк Масандра 2010 року
Переможців розіграшу обере алгоритм.
Чим більший внесок, тим більше шансів на перемогу. Наприклад, якщо ви перерахуєте 1000 гривень, то ви десять разів в системі в ході розіграшу.
Реквізити збору:
Посилання на Банку: monobank.ua
Номер картки Банки: 5375 4112 0097 1765
Ціль: 5 000 000.00 ₴
Подарунки за найбільші внески — футболка "короля футболу" Пеле з автографом та дві картини художниці Ліберті.
Обов‘язково вказуйте свій контактний номер телефону, якщо ви не клієнт Monobank.
Дякуємо за вашу увагу.
Все буде Україна!