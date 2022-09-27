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Украинская правда вместе с патронатной службой "Азова" объявляет сбор на реабилитацию военных (укр)

"Украинская правда"Вторник, 27 сентября 2022, 16:45
Картина художниці Олени Ліберті

Увага! Збір закрито. Дякуємо усім, хто долучився!

Вітаємо, друзі!

Українська правда разом з патронатною службою "АЗОВу" оголосила збір на реабілітацію військових, які повернулися з полону.

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Зараз триває обстеження, попереду  — тривале лікування та відновлення, щоб повернути людей до звичного життя. Багато що візьме на себе держава, але не все в її силах.

Деяким із них потрібні, наприклад, складні операції з реконструкції.

Ми збираємо 5 000 000 гривень.

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Серед всіх хто задонатить від 100 гривень ми розіграємо:

  • Трофейний шматок російського денацифікованного гелікоптера МІ-28 
  • Браслет, зроблений з останньої довоєнної партії металу "Азовсталі"
  • Дві картини художниці Ліберті з героями "Азовсталі"
  • Декоративний предмет — раритетні чавунні дверцята від грубки із заводським клеймом "Азовсталь" 
  • Футболку Олександра Зінченка з автографом
  • Футболку Андрія Ярмоленка з автографами національної збірної
  • Набір марок "Пес Патрон"
  • Кримський коньяк Масандра 2010 року
  • Відстріляний шведський одноразовий ручний протитанковий гранатомет AT4.
 
Трофейний шматок російського денацифікованного гелікоптера МІ-28
 
Браслет, зроблений з останньої довоєнної партії металу "Азовсталі"
 
Футболка Олександра Зінченка з автографом
 
Футболку Андрія Ярмоленка з автографами національної збірної
 
Набір марок "Пес Патрон"
 
Раритетні чавунні дверцята від грубки із заводським клеймом "Азовсталь" 
- Вже відстріляний шведський одноразовий ручний протитанковий гранатомет AT4.
Малюнок зробила військовослужбовець АЗОВу з позивним Руна, яка до війни була тату майстринею

Переможців розіграшу обере алгоритм.

Чим більший внесок, тим більше шансів на перемогу. Наприклад, якщо ви перерахуєте 1000 гривень, то ви десять разів в системі в ході розіграшу.

Увага! Збір закрито. Дякуємо усім, хто долучився!

Подарунки за найбільші внески — футболка "короля футболу" Пеле з автографом та дві картини художниці Ліберті.

 
Футболка "короля футболу" Пеле з автографом

Обов‘язково вказуйте свій контактний номер телефону, якщо ви не клієнт Monobank.

Дякуємо за вашу увагу.

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