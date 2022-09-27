Украинская правда вместе с патронатной службой "Азова" объявляет сбор на реабилитацию военных (укр)

Увага! Збір закрито. Дякуємо усім, хто долучився!

Вітаємо, друзі!

Українська правда разом з патронатною службою "АЗОВу" оголосила збір на реабілітацію військових, які повернулися з полону.

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Зараз триває обстеження, попереду — тривале лікування та відновлення, щоб повернути людей до звичного життя. Багато що візьме на себе держава, але не все в її силах.

Деяким із них потрібні, наприклад, складні операції з реконструкції.

Ми збираємо 5 000 000 гривень.

ВИДЕО ДНЯ

Серед всіх хто задонатить від 100 гривень ми розіграємо:

Трофейний шматок російського денацифікованного гелікоптера МІ-28

Браслет, зроблений з останньої довоєнної партії металу "Азовсталі"

Дві картини художниці Ліберті з героями "Азовсталі"

Декоративний предмет — раритетні чавунні дверцята від грубки із заводським клеймом "Азовсталь"

Футболку Олександра Зінченка з автографом

Футболку Андрія Ярмоленка з автографами національної збірної

Набір марок "Пес Патрон"

Кримський коньяк Масандра 2010 року

Відстріляний шведський одноразовий ручний протитанковий гранатомет AT4.

Трофейний шматок російського денацифікованного гелікоптера МІ-28

Браслет, зроблений з останньої довоєнної партії металу "Азовсталі"

Футболка Олександра Зінченка з автографом

Футболку Андрія Ярмоленка з автографами національної збірної

Набір марок "Пес Патрон"

Раритетні чавунні дверцята від грубки із заводським клеймом "Азовсталь"

Малюнок зробила військовослужбовець АЗОВу з позивним Руна, яка до війни була тату майстринею

Переможців розіграшу обере алгоритм.

Чим більший внесок, тим більше шансів на перемогу. Наприклад, якщо ви перерахуєте 1000 гривень, то ви десять разів в системі в ході розіграшу.

Увага! Збір закрито. Дякуємо усім, хто долучився!

Подарунки за найбільші внески — футболка "короля футболу" Пеле з автографом та дві картини художниці Ліберті.

Футболка "короля футболу" Пеле з автографом

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