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Украинская правда вместе с патронатной службой "Азова" объявляет сбор на реабилитацию военных (укр)

"Украинская правда"Вторник, 27 сентября 2022, 16:45

Вітаємо, друзі!

Українська правда разом з патронатною службою "АЗОВу" оголосила збір на реабілітацію військових, які повернулися з полону.

Зараз триває обстеження, попереду  — тривале лікування та відновлення, щоб повернути людей до звичного життя. Багато що візьме на себе держава, але не все в її силах.

Деяким із них потрібні, наприклад, складні операції з реконструкції.

Ми збираємо 5 000 000 гривень.

Серед всіх хто задонатить від 100 гривень ми розіграємо:

  • Дві картини художниці Ліберті з героями "Азовсталі"
  • Декоративний предмет — раритетні чавунні дверцята від грубки із заводським клеймом "Азовсталь" 
  • Футболку Олександра Зінченка з автографом
  • Футболку Андрія Ярмоленка з автографами національної збірної
  • Набір марок "Пес Патрон"
  • Кримський коньяк Масандра 2010 року
 
Футболка Олександра Зінченка з автографом
 
Футболку Андрія Ярмоленка з автографами національної збірної
 
Набір марок "Пес Патрон"
 
Раритетні чавунні дверцята від грубки із заводським клеймом "Азовсталь" 

Переможців розіграшу обере алгоритм.

Чим більший внесок, тим більше шансів на перемогу. Наприклад, якщо ви перерахуєте 1000 гривень, то ви десять разів в системі в ході розіграшу.

Реквізити збору: 

Посилання на Банку: monobank.ua

Номер картки Банки: 5375 4112 0097 1765

Ціль: 5 000 000.00 ₴

Подарунки за найбільші внески — футболка "короля футболу" Пеле з автографом та дві картини художниці Ліберті.

 
Футболка "короля футболу" Пеле з автографом

Обов‘язково вказуйте свій контактний номер телефону, якщо ви не клієнт Monobank.

Дякуємо за вашу увагу.

Все буде Україна!

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