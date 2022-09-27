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"Альона Донская": працівниця столичного ЦНАП підтримувала агресію РФ

Валентина РоманенкоВівторок, 27 вересня 2022, 16:50
фото СБУ

У Києві викрили працівницю Центру надання адміністративних послуг, яка виправдовувала та підтримувала дії окупантів.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура, СБУ

Деталі: За даними слідства, уродженка РФ, 49-річна державна службовиця, працюючи у одному з ЦНАПів Києва, створила та адмініструвала у соціальній мережі акаунт з псевдонімом "Альона Донская", на сторінці якого публікувала матеріали, що виправдовують збройну агресію РФ проти України та містять заклики до насильницької зміни меж території України.

Серед іншого жінка розміщувала у соцмережі пропагандистські матеріали, дописи із закликами до окупації України, а також поширювала комуністичну символіку.

На інтернет-сторінці агітаторки правоохоронці зафіксували 25 епізодів, які за висновком комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи створюють загрозу державній безпеці України.

В ході санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантки правоохоронці вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, а також комуністичну символіку, георгіївські стрічки та велику кількість особистих збережень у російських рублях.

За даними поліції, вилучено майже 180 тисяч російських рублів, 3330 доларів США та 865 євро.

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Суд вже обрав їй запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави, жінку також відсторонено від посади.

Їй загрожує до десяти років позбавлення волі.

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Теми: Київвійна
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