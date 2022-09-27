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"Алена Донская": работница столичного ЦПАУ поддерживала агрессию РФ

Валентина РоманенкоВторник, 27 сентября 2022, 16:50
фото СБУ

В Киеве разоблачили работницу Центра предоставления административных услуг, которая оправдывала и поддерживала действия оккупантов.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура, СБУ

Детали: По данным следствия, уроженка РФ, 49-летняя государственная служащая, работая в одном из ЦПАУ Киева, создала и администрировала в социальной сети аккаунт с псевдонимом "Алена Донская", на странице которого публиковала материалы, оправдывающие вооруженную агрессию РФ против Украины и содержащие призывы к насильственному изменению границ территории Украины.

Среди прочего женщина размещала в соцсети пропагандистские материалы, сообщения с призывами к оккупации Украины, а также распространяла коммунистическую символику.

На интернет-странице агитатора правоохранители зафиксировали 25 эпизодов, которые по заключению комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы создают угрозу государственной безопасности Украины.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства фигурантки правоохранители изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику, а также коммунистическую символику, георгиевские ленты и большое количество личных сбережений в российских рублях.

По данным полиции, изъято почти 180 тысяч российских рублей, 3330 долларов США и 865 евро.

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Суд уже избрал ей меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога, женщина также отстранена от должности.

Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

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Темы: Киеввойна
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