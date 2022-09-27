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У Швеції повідомили про зафіксовані вибухи на маршрутах "Північних потоків"

Вівторок, 27 вересня 2022, 17:12

Вимірювальні станції в Швеції та Данії зареєстрували два сильні підводні вибухи незадовго до виявлення витоків газу на російських газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" в тому ж районі в понеділок.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Шведська національна сейсмічна мережа виявила два явних вибухи у районі витоків газу в понеділок. Один із вибухів мав магнітуду 2,3 і був зареєстрований на 30 вимірювальних станціях на півдні Швеції.

"Добре видно, як хвилі відскакують від дна до поверхні. Без сумніву, це був вибух", - зазначив Бйорн Лунд, викладач сейсмології та директор Шведської національної сейсмічної мережі, яка вимірює шведські землетруси та вибухи.

Перший вибух був зафіксований о 02:03 в ніч на понеділок, другий - о 19:04 ввечері в понеділок.

Повідомлення про витік газу надійшло від морської адміністрації о 13:52 та о 20:41 у понеділок - після того, як кораблі виявили бульбашки на морській поверхні.

SVT має координати зафіксованих вибухів і вони знаходяться в тому ж районі, де були зареєстровані витоки газу.

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За словами Бйорна Лунда, інформація про вибухи передана Збройним силам Швеції.

Данські військові також опублікували фото та відео з місця витоків на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі. 

Компанія-оператор "Північного потоку" Nord Stream AG назвала інциденти одночасно на трьох гілках газопроводу "безпрецедентними" та заявила, що не може оцінити терміни відновлення інфраструктури. 

У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій.

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Теми: ШвеціяПівнічний потік-2газЄвропа
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