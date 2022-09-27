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В Швеции сообщили о зафиксированных взрывах на маршрутах "Северных потоков"

Вторник, 27 сентября 2022, 17:12

Измерительные станции в Швеции и Дании зарегистрировали два сильных подводных взрыва незадолго до обнаружения утечек газа на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в том же районе в понедельник.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Шведская национальная сейсмическая сеть обнаружила два явных взрыва в районе утечек газа в понедельник. Один из взрывов имел магнитуду 2,3 и был зарегистрирован на 30 измерительных станциях на юге Швеции.

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"Хорошо видно, как волны отскакивают от дна к поверхности. Без сомнения, это был взрыв", - отметил Бьорн Лунд, преподаватель сейсмологии и директор Шведской национальной сейсмической сети, которая измеряет шведские землетрясения и взрывы.

Первый взрыв был зафиксирован в 02:03 в ночь на понедельник, второй - в 19:04 вечером в понедельник.

Сообщение об утечке газа поступило от морской администрации в 13:52 и в 20:41 в понедельник - после того, как корабли обнаружили пузырьки на морской поверхности.

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SVT имеет координаты зафиксированных взрывов и они находятся в том же районе, где были зарегистрированы утечки газа.

По словам Бьорна Лунда, информация о взрывах передана Вооруженным силам Швеции.

Датские военные также опубликовали фото и видео с места утечек на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море. 

Компания-оператор "Северного потока" Nord Stream AG назвала инциденты одновременно на трех ветках газопровода "беспрецедентными" и заявила, что не может оценить сроки восстановления инфраструктуры. 

В Германии подозревают, что утечки газа на ветвях российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море - следствие умышленных действий.

Темы: ШвецияСеверный поток-2газЕвропа
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