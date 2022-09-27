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Помер Борис Мойсеєв

Роман ПетренкоВівторок, 27 вересня 2022, 17:23
фото: тасс

Радянський і російський співак Борис Мойсеєв помер у віці 68 років.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на його артдиректора Сергія Гороха

Деталі: Російські ЗМІ повідомляють із посиланням на Гороха, що Мойсеєв "помер о 2 годині".

При цьому причини смерті не уточнюються.

Довідка: Мойсеєв народився 1954 року в Білоруській РСР у жіночій виправній колонії в Могильові, його мати Геня Мойсес була політв'язнем. Ріс без батька.

Естрадний співак, танцівник, хореограф, заслужений артист Росії.

Згідно з даними з відкритих джерел, 2010 року артист пережив інсульт. Другий - у 2015 році.

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Якийсь час перебував у партії "Единая Россия".

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Теми: Росіямузика
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