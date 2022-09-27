Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Помер Борис Мойсеєв

Роман ПетренкоВівторок, 27 вересня 2022, 17:23
Помер Борис Мойсеєв
фото: тасс

Радянський і російський співак Борис Мойсеєв помер у віці 68 років.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на його артдиректора Сергія Гороха

Деталі: Російські ЗМІ повідомляють із посиланням на Гороха, що Мойсеєв "помер о 2 годині".

Реклама:

При цьому причини смерті не уточнюються.

Довідка: Мойсеєв народився 1954 року в Білоруській РСР у жіночій виправній колонії в Могильові, його мати Геня Мойсес була політв'язнем. Ріс без батька.

Естрадний співак, танцівник, хореограф, заслужений артист Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з даними з відкритих джерел, 2010 року артист пережив інсульт. Другий - у 2015 році.

Якийсь час перебував у партії "Единая Россия".

Теми: Росіямузика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Росія
Росія відмовила Бразилії в участі в розслідуванні падіння літака Пригожина
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Останні новини
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
Усі новини...
Реклама: