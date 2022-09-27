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Умер Борис Моисеев

Роман ПетренкоВторник, 27 сентября 2022, 17:23
Умер Борис Моисеев
фото: тасс

Советский и российский певец,Борис Моисеев умер в возрасте 68 лет.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на его арт-директора Сергея Гороха

Детали: Российские СМИ сообщают со ссылкой на Гороха, что Моисеев "умер в 2 часа".

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При этом причины не уточняются.

Справка: Моисеев родился в 1954 году в Белорусской ССР в женской исправительной колонии в Могилеве его мать Геня Мойсес была политзаключенной. Рос без отца.

Эстрадный певец, танцовщик, хореограф, заслуженный артист России.

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Согласно данным из открытых источников, в 2010 году артист пережил инсульт. Второй - в 2015 году.

Какое-то время состоял в партии "Единая Россия".

Темы: Росcиямузыка
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