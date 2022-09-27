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У Росії поліцейські побили і зґвалтували поета за "Новороссия – соси"

Ірина БалачукВівторок, 27 вересня 2022, 17:37
Поет Камардін. Скриншот з відео з Telegram-каналу 112

У Росії поліцейські побили і зґвалтували активіста і поета Артема Камардіна, який читав антивоєнні вірші зі словами "Слава Киевской Руси, Новороссия – соси" і закликав громадян Росії дезертирувати і не виконувати злочинні накази.

Джерело: Медуза, видання Холод, Sota, "Новая газета. Європа", DOXA, ОВД-Инфо

Деталі: За даними російських ЗМІ, 25 вересня Камардін брав участь у "Маяковських читаннях", які регулярно проходять біля пам'ятника Маяковського на Тріумфальній площі в Москві. Цього разу читання назвали антимобілізаційними.

26 вересня поліція прийшла з обшуком у квартиру Камардіна в Москві, де на той момент перебував сам поет і ще двоє активістів – Олександра Попова (дівчина поета) і Олександр Менюков.  

"Новая газета. Европа" повідомила, що під час обшуку силовики "дуже сильно побили Камардіна і засунули йому в анальний отвір гантелю". "Медузі" цю інформацію підтвердив адвокат Камардіна Леонід Соловйов. За його словами, йому про те, що сталося, розповів сам потерпілий. Дівчина поета також повідомила, що зґвалтування знімали на відео, яке її змусили подивитися.

Також Камардіна примусили вибачитися на камеру за слова "Слава Киевской Руси, Новороссия – соси". Відео з вибаченнями з'явилося в телеграм-каналі 112, який належить телеканалу РЕН.

Камардіна і Попову затримали і відвезли у відділ слідчого комітету по Тверському району.

Незабаром дівчину відпустили як свідка, а Камардіна відвезли на "швидкій". За даними росЗМІ, активіста забрали зі струсом мозку. Також повідомлялося, що у нього почалася велика кровотеча.  

ОВД-Инфо з посиланням на адвоката Соловйова написало, що побитий і зґвалтований Камардін став підозрюваним за статтею про "розпалювання ненависті або ворожнечі з погрозою застосування насильства".

Повідомляється, що Поповій поліцейські приклеювали на обличчя стікери на суперклей, штовхали, виривали волосся і погрожували зґвалтуванням вп'ятьох. Вона розповіла, що під час "допиту" чула крики Камардіна.

У Попової діагностували струс мозку та забої. Дівчина також додала, що після обшуку з квартири зникло 600 доларів.

Активіста Менюкова, який перебував у квартирі з Камардіним і Поповою, відпустили зі слідчого комітету після допиту. У справі про розпалювання ненависті він проходить свідком. У нього лікарі зафіксували множинні забої в області правого вуха, лівого променево-зап'ясткового суглоба і спини.

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Теми: Росіявійнамобілізація
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