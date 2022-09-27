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В России полицейские избили и изнасиловали поэта за "Новоросия – соси"

Ирина БалачукВторник, 27 сентября 2022, 17:37
В России полицейские избили и изнасиловали поэта за Новоросия – соси
Поэт Камардин. Скриншот из видео с Telegram-канала 112

В России полицейские избили и изнасиловали активиста и поэта Артема Камардина, который читал антивоенные стихи со словами "Слава Киевской Руси, Новороссия – соси" и призывал граждан России дезертировать и не выполнять преступные приказы.

Источник: Медуза, издания Холод, Sota, "Новая газета. Европа", DOXA, ОВД-Инфо

Детали: По данным российских СМИ, 25 сентября Камардин участвовал в "Маяковских чтениях", которые регулярно проходят у памятника Маяковского на Триумфальной площади в Москве. В этот раз чтения назвали антимобилизационными. 

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26 сентября полиция пришла с обыском в квартиру Камардина в Москве, где в тот момент находился сам поэт и еще двое активистов – Александра Попова (девушка поэта) и Александр Менюков.   

"Новая газета. Европа" сообщила, что во время обыска силовики "очень сильно избили Камардина и засунули ему в анальное отверстие гантелю". "Медузе" эту информацию подтвердил адвокат Камардина Леонид Соловьев. По его словам, ему о произошедшем рассказал сам пострадавший. Девушка поэта сообщила, что изнасилование снимали на видео, которое ее заставили посмотреть.

Также Камардина заставили извиниться на камеру за слова "Слава Киевской Руси, Новороссия – соси". Видео с извинениями появилось в телеграм-канале 112, который принадлежит телеканалу РЕН.

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Камардина и Попову задержали и отвезли в отдел СК по Тверскому району.

Вскоре девушку отпустили как свидетеля, а Камардина увезли на "скорой помощи". По данным росСМИ, активиста забрали с сотрясением мозга. Также сообщалось, что у него началось обширное кровотечение.   

ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Соловьева написало, что избитый и изнасилованный Камардин стал подозреваемым по статье о "возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия".

Сообщается, что Поповой полицейские приклеивали на лицо стикеры на суперклей, пинали, вырывали волосы и угрожали изнасилованием впятером. Она рассказала, что во время "допроса" слышала крики Камардина.

У Поповой диагностировали сотрясение мозга и ушибы. Девушка также добавила, что после обыска из квартиры пропало 600 долларов.

Активиста Менюкова, который находился в квартире с Камардиным и Поповой, отпустили из СК после допроса. По делу о возбуждении ненависти он проходит свидетелем. У него врачи зафиксировали множественные ушибы в области правого уха, левого лучезапястного сустава и спины. 

Темы: Росcиявойнамобилизация
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