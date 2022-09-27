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10 відбитих атак і масові польоти іранських "шахедів" - зведення Генштабу

Олександр ШумілінВівторок, 27 вересня 2022, 18:58
10 відбитих атак і масові польоти іранських шахедів - зведення Генштабу
Фото: Генштаб

Протягом доби 27 вересня українська армія відбила атаки ворога в районі 10 населених пунктів.

Джерело: зведення Генштабу

Дослівно: "За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Соледар, Майорськ, Курдюмівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Виїмка, Спірне, Первомайське та Кам’янка".

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Деталі: Також вказується, що на всіх напрямках окрім Волинського і Житомирського росіяни здійснили обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії.

Найбільше обстріляних населених пунктів було на Південнобузькому напрямку.

Дослівно: "На Південнобузькому напрямку вогневого ураження з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

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З метою ведення розвідки, коригування вогню та ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 50 вильотів БпЛА, зокрема, іранського виробництва "Shahed-136".

Деталі: Окрім того за добу противник завдав 2 ракетних та 6 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах.

Теми: Генштабармія
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