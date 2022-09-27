10 отраженных атак и массовые полеты иранских "шахедов" - сводка Генштаба

В течение суток 27 сентября украинская армия отбила атаки врага в районе 10 населенных пунктов.

Источник: сводка Генштаба

Дословно: "За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Соледар, Майорск, Курдюмовка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Выемка, Спорное, Первомайское и Каменка".

Детали: Также указывается, что на всех направлениях кроме Волынского и Житомирского россияне совершили обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии.

Больше всего обстрелянных населенных пунктов было на Южнобугском направлении.

Дословно: "На Южнобугском направлении огневого поражения из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись более 35 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

С целью ведения разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 50 вылетов БПЛА, в частности, иранского производства "Shahed-136".

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Детали: Кроме того, за сутки противник нанес 2 ракетных и 6 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам.