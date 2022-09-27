За останній тиждень кількість росіян, які перетнули кордон ЄС, зросла на 30%

Протягом 19-25 вересня до країн Європейського Союзу з боку Росії в’їхали 66 тисяч росіян, що на 30% більше, ніж тижнем раніше – сплеск припав на оголошення російською владою так званої часткової мобілізації.

Як передає "Європейська правда", такі дані у вівторок навела агенція ЄС із захисту зовнішніх кордонів Frontex.

Більшість прибулих до ЄС росіян перетинають кордони Фінляндії та Естонії. Зокрема за останні чотири дні до Фінляндії прибули 30 тисяч російських громадян. Уточнюється, що більшість із прибулих мають дозволи на проживання або візи до країн-членів ЄС або асоційованих країн Шенгенської зони, інші мають подвійне громадянство.

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Держави-члени також повідомляють про в'їзд громадян України, які потребують тимчасового захисту, оскільки вони тікають із окупованих українських областей на сході через дії Росії.

Frontex прогнозує, що на кордоні ЄС і Росії в короткостроковій перспективі може зрости кількість охочих виїхати, якщо російська влада вирішить закрити кордон для потенційних призовників.

"У довгостроковій перспективі ми можемо побачити збільшення кількості нелегальних перетинів кордону на зовнішніх кордонах ЄС з Росією та Україною, а також збільшення незаконного перебування в ЄС російських громадян, які вже перебувають в державах-членах", – додають в агенції.

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Нагадаємо, 19 вересня Польща, Литва, Латвія та Естонія запровадили обмеження щодо в'їзду громадян Росії, які подорожують виключно з метою туризму або відпочинку. Аналогічні обмеження також мають бути запроваджені у Фінляндії.

Як повідомлялося, прикордонники Естонії затримали 38-річного громадянина РФ, який незаконно перетнув кордон через оголошену в Росії мобілізацію.