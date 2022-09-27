Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

За останній тиждень кількість росіян, які перетнули кордон ЄС, зросла на 30%

"Європейська правда"Вівторок, 27 вересня 2022, 19:17

Протягом 19-25 вересня до країн Європейського Союзу з боку Росії в’їхали 66 тисяч росіян, що на 30% більше, ніж тижнем раніше – сплеск припав на оголошення російською владою так званої часткової мобілізації.

Як передає "Європейська правда", такі дані у вівторок навела агенція ЄС із захисту зовнішніх кордонів Frontex.

Більшість прибулих до ЄС росіян перетинають кордони Фінляндії та Естонії. Зокрема за останні чотири дні до Фінляндії прибули 30 тисяч російських громадян. Уточнюється, що більшість із прибулих мають дозволи на проживання або візи до країн-членів ЄС або асоційованих країн Шенгенської зони, інші мають подвійне громадянство.

Держави-члени також повідомляють про в'їзд громадян України, які потребують тимчасового захисту, оскільки вони тікають із окупованих українських областей на сході через дії Росії.

Frontex прогнозує, що на кордоні ЄС і Росії в короткостроковій перспективі може зрости кількість охочих виїхати, якщо російська влада вирішить закрити кордон для потенційних призовників.

"У довгостроковій перспективі ми можемо побачити збільшення кількості нелегальних перетинів кордону на зовнішніх кордонах ЄС з Росією та Україною, а також збільшення незаконного перебування в ЄС російських громадян, які вже перебувають в державах-членах", – додають в агенції.

Нагадаємо, 19 вересня Польща, Литва, Латвія та Естонія запровадили обмеження щодо в'їзду громадян Росії, які подорожують виключно з метою туризму або відпочинку. Аналогічні обмеження також мають бути запроваджені у Фінляндії.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, прикордонники Естонії затримали 38-річного громадянина РФ, який незаконно перетнув кордон через оголошену в Росії мобілізацію.

Долучайтесь до Клубу читачів

Теми: ЄСРосіякордон
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW прогнозує, як Росія "переформулює своє вторгнення в Україну"

Reuters: США готують для України новий пакет військової допомоги на понад $1 млрд

Окупанти почали озвучувати результати своїх псевдореферендумів

Блінкен: Україна може застосовувати західну зброю у регіонах, де РФ провела "референдуми"

Російський "Газпром" погрожує "Нафтогазу" санкціями: які можуть бути наслідки

Колишня влада Болгарії дозволила побудувати російський газогін для "ізоляції України" – ЗМІ

Усі новини...
ЄС
Десять країн ЄС наполягатимуть на обмеженні цін на газ – Reuters
Фунт стерлінгів і євро впали до рекордних мінімумів щодо долара: причини
У восьмому пакеті санкцій ЄС не буде обмеження цін на нафту - ЗМІ
Останні новини
08:18
Британські лейбористи освистали свого колегу, який розкритикував український уряд
07:57
фотоОкупанти гатили вночі по Нікополю з "Градів" і важкої артилерії
07:25
Росіяни поповнюють сили мобілізованими без досвіду і засудженими – штаб
06:48
ЗСУ уразили майже 30 районів зосередження живої сили і техніки ворога – зведення
05:46
ISW прогнозує, як Росія "переформулює своє вторгнення в Україну"
04:50
Референдум на Кубі підтримав одностатеві шлюби
03:52
На звільнених територіях Харківщини зафіксовано понад пів тисячі воєнних злочинів РФ – МВС
02:54
Reuters: США готують для України новий пакет військової допомоги на понад $1 млрд
02:18
ЗСУ знищили 58 загарбників і майже 80 одиниць ворожої техніки – ОК "Південь"
01:33
Росія постачатиме в Афганістан нафтопродукти, газ і пшеницю – ЗМІ
Усі новини...