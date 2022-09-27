Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За останній тиждень кількість росіян, які перетнули кордон ЄС, зросла на 30%

"Європейська правда"Вівторок, 27 вересня 2022, 19:17

Протягом 19-25 вересня до країн Європейського Союзу з боку Росії в’їхали 66 тисяч росіян, що на 30% більше, ніж тижнем раніше – сплеск припав на оголошення російською владою так званої часткової мобілізації.

Як передає "Європейська правда", такі дані у вівторок навела агенція ЄС із захисту зовнішніх кордонів Frontex.

Більшість прибулих до ЄС росіян перетинають кордони Фінляндії та Естонії. Зокрема за останні чотири дні до Фінляндії прибули 30 тисяч російських громадян. Уточнюється, що більшість із прибулих мають дозволи на проживання або візи до країн-членів ЄС або асоційованих країн Шенгенської зони, інші мають подвійне громадянство.

Реклама:

Держави-члени також повідомляють про в'їзд громадян України, які потребують тимчасового захисту, оскільки вони тікають із окупованих українських областей на сході через дії Росії.

Frontex прогнозує, що на кордоні ЄС і Росії в короткостроковій перспективі може зрости кількість охочих виїхати, якщо російська влада вирішить закрити кордон для потенційних призовників.

"У довгостроковій перспективі ми можемо побачити збільшення кількості нелегальних перетинів кордону на зовнішніх кордонах ЄС з Росією та Україною, а також збільшення незаконного перебування в ЄС російських громадян, які вже перебувають в державах-членах", – додають в агенції.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 19 вересня Польща, Литва, Латвія та Естонія запровадили обмеження щодо в'їзду громадян Росії, які подорожують виключно з метою туризму або відпочинку. Аналогічні обмеження також мають бути запроваджені у Фінляндії.

Як повідомлялося, прикордонники Естонії затримали 38-річного громадянина РФ, який незаконно перетнув кордон через оголошену в Росії мобілізацію.

Теми: ЄСРосіякордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
ЄС
Боррель: Україна має стати членом ЄС, добре б зафіксувати "горизонт" для нових членів
Угорське вето: в ЄС не дійшли згоди щодо 500 млн євро з фонду, який допомагає Україні зброєю
Профільний єврокомісар – за продовження заборони агроекспорту з України 
Останні новини
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
Усі новини...
Реклама: