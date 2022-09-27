За последнюю неделю количество россиян, которые пересекли границу ЕС, выросло на 30%

В течение 19-25 сентября в страны Европейского Союза со стороны России въехали 66 тысяч россиян, что на 30% больше, чем неделей ранее - всплеск пришелся на объявление российскими властями так называемой частичной мобилизации.

Как передает "Европейская правда", такие данные во вторник привело агентство ЕС по защите внешних границ Frontex.

Большинство прибывших в ЕС россиян пересекают границы Финляндии и Эстонии. В частности, за последние четыре дня в Финляндию прибыли 30 тысяч российских граждан. Уточняется, что большинство из прибывших имеют разрешения на проживание или визы в страны-члены ЕС или ассоциированные страны Шенгенской зоны, другие имеют двойное гражданство.

Государства-члены также сообщают о въезде граждан Украины, которые нуждаются во временной защите, поскольку они бегут из оккупированных украинских областей на востоке из-за действий России.

Frontex прогнозирует, что на границе ЕС и России в краткосрочной перспективе может вырасти количество желающих уехать, если российские власти решат закрыть границу для потенциальных призывников.

"В долгосрочной перспективе мы можем увидеть увеличение количества нелегальных пересечений границы на внешних границах ЕС с Россией и Украиной, а также увеличение незаконного пребывания в ЕС российских граждан, которые уже находятся в государствах-членах", - добавляют в агентстве.

Напомним, 19 сентября Польша, Литва, Латвия и Эстония ввели ограничения на въезд граждан России, которые путешествуют исключительно с целью туризма или отдыха. Аналогичные ограничения также должны быть введены в Финляндии.

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Как сообщалось, пограничники Эстонии задержали 38-летнего гражданина РФ, который незаконно пересек границу из-за объявленной в России мобилизации.