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Посол Німеччини: можливість ядерного удару по Києву дуже обмежена

Вівторок, 27 вересня 2022, 19:25

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає, що ризики російського ядерного удару по столиці України дуже обмежений.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

"Ми вважаємо, що ризик зараз дуже обмежений, але якщо це станеться, вплив буде дуже високий. Все, що Путін може робити, це реальна загроза. Він показав, що повномасштабно наступає на сусідню країну. Він має цю зброю, я сподіваюся, що він нею не скористається. Але виключити це я не можу", - сказала Фельдгузен.

Вона нагадала, що ввечері 24 лютого вона однією з останніх залишала Київ серед західних послів.

"Зараз ми зрозуміли, що можемо жити тут з безпековими процедурами і далі працювати. Ракетні удари є, але ми бачимо, що в центрі (Києва, - ред.) їх нема. Ми всі вважаємо, що цей ядерний шантаж - це просто шантаж. Але не можна думати, що нічого не буде. В січні ми теж думали, що нічого не буде. З іншого буду піддаватись на шантажисту, це погана ідея. Всі про це думають, але не думаю, що в когось є ідеальна відповідь", - сказала посол.

Фельдгузен також зазначила, що була дуже здивована, коли російські ракети атакували Яворівський полігон за 30 км від кордону з країною НАТО.

"Це був дуже ризикований крок, але після цього Путін цього робив. Можливо, якісь раціональні ідеї в нього ще є", - додала вона.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, на тлі погроз президента Росії Владіміра Путіна застосувати ядерну зброю Сполучені Штати поки що не фіксували ознак того, що Москва готується вдатися до такого кроку.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що не вважає погрози Путіна блефом, акцентувавши на створенні силами РФ небезпеки для українських АЕС.

Про можливі сценарії реагування Заходу читайте у статті "ЄвроПравди": Якою буде відповідь Заходу на ядерний удар РФ по Україні.

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Теми: Німеччинаядерна зброя
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