Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Посол Німеччини: можливість ядерного удару по Києву дуже обмежена

Вівторок, 27 вересня 2022, 19:25

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає, що ризики російського ядерного удару по столиці України дуже обмежений.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

"Ми вважаємо, що ризик зараз дуже обмежений, але якщо це станеться, вплив буде дуже високий. Все, що Путін може робити, це реальна загроза. Він показав, що повномасштабно наступає на сусідню країну. Він має цю зброю, я сподіваюся, що він нею не скористається. Але виключити це я не можу", - сказала Фельдгузен.

Реклама:

Вона нагадала, що ввечері 24 лютого вона однією з останніх залишала Київ серед західних послів.

"Зараз ми зрозуміли, що можемо жити тут з безпековими процедурами і далі працювати. Ракетні удари є, але ми бачимо, що в центрі (Києва, - ред.) їх нема. Ми всі вважаємо, що цей ядерний шантаж - це просто шантаж. Але не можна думати, що нічого не буде. В січні ми теж думали, що нічого не буде. З іншого буду піддаватись на шантажисту, це погана ідея. Всі про це думають, але не думаю, що в когось є ідеальна відповідь", - сказала посол.

Фельдгузен також зазначила, що була дуже здивована, коли російські ракети атакували Яворівський полігон за 30 км від кордону з країною НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

"Це був дуже ризикований крок, але після цього Путін цього робив. Можливо, якісь раціональні ідеї в нього ще є", - додала вона.

Нагадаємо, на тлі погроз президента Росії Владіміра Путіна застосувати ядерну зброю Сполучені Штати поки що не фіксували ознак того, що Москва готується вдатися до такого кроку.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що не вважає погрози Путіна блефом, акцентувавши на створенні силами РФ небезпеки для українських АЕС.

Про можливі сценарії реагування Заходу читайте у статті "ЄвроПравди": Якою буде відповідь Заходу на ядерний удар РФ по Україні.

Теми: Німеччинаядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Німеччина
Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Малював свастику на автівках українців: у Баден-Бадені оштрафували посадовця 
Останні новини
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
Усі новини...
Реклама: