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Посол Германии: возможность ядерного удара по Киеву очень ограничена

Вторник, 27 сентября 2022, 19:25

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен считает, что риск российского ядерного удара по столице Украины очень ограничен.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

"Мы считаем, что риск сейчас очень ограничен, но если это произойдет, влияние будет очень высокое. Все, что Путин может делать, это реальная угроза. Он показал, что полномасштабно наступает на соседнюю страну. У него есть это оружие, я надеюсь, что он им не воспользуется. Но исключить этого я не могу", - сказала Фельдгузен.

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Она напомнила, что вечером 24 февраля она одной из последних покидала Киев среди западных послов.

"Сейчас мы поняли, что можем жить здесь с процедурами безопасности и дальше работать. Ракетные удары есть, но мы видим, что в центре (Киева, - ред.) их нет. Мы все считаем, что этот ядерный шантаж - это просто шантаж. Но нельзя думать, что ничего не будет. В январе мы тоже думали, что ничего не будет. С другой буду поддаваться на угрозы шантажиста, это плохая идея. Все об этом думают, но не думаю, что у кого-то есть идеальный ответ", - сказала посол.

Фельдгузен также отметила, что была очень удивлена, когда российские ракеты атаковали Яворовский полигон в 30 км от границы со страной НАТО.

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"Это был очень рискованный шаг, но после этого Путин этого делал. Возможно, какие-то рациональные идеи у него еще есть", - добавила она.

Напомним, на фоне угроз президента России Владимира Путина применить ядерное оружие Соединенные Штаты пока не фиксировали признаков того, что Москва готовится прибегнуть к такому шагу.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не считает угрозы Путина блефом, акцентировав на создании силами РФ опасности для украинских АЭС.

О возможных сценариях реагирования Запада читайте в статье "ЕвроПравды": Каким будет ответ Запада на ядерный удар РФ по Украине.

Темы: Германияядерное оружие
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